Varig paga combustível e garante vôos na Páscoa A assessoria da Varig afirmou na noite esta quinta-feira que todos os vôos da empresa vão decolar e pousar normalmente neste feriado. A companhia informa que fez o pagamento à BR Distribuidora pelo fornecimento de combustível até terça-feira. O novo presidente da Fundação Ruben Berta, Gilberto Rigoni, controladora da Varig, havia afirmado pela manhã que os aviões da companhia corriam o risco de não sair do chão neste feriado por falta de recursos para o pagamento do querosene. As negociações da Varig com o governo foram abaladas ontem com a decisão de Manoel Guedes de pedir demissão do cargo de presidente da empresa. O Ministro da Defesa, José Viegas, deu um prazo até hoje para que a Varig apresente um plano viável de fusão com a TAM, cujas negociações estão em andamento desde fevereiro. Até o momento, a Varig não procurou o Ministério.