Varig paga mais R$ 175 mil à Infraero A Infraero, estatal que administra os aeroportos brasileiros, confirmou nesta segunda-feira um depósito de R$ 175 mil feito no mesmo dia pela direção da Varig. O montante é referente às tarifas de embarque dos passageiros, previstos para voarem pela companhia na próxima terça-feira. A Varig, desde o último sábado (1º de julho), tem de pagar antecipadamente à estatal as tarifas cobradas dos clientes no momento de venda dos bilhetes aéreos sob pena de não poder levantar vôos. Na sexta-feira passada, foram recolhidos R$ 525 mil, de uma única vez, referente aos vôos que realizaria no sábado, domingo e esta segunda. A companhia aérea ainda tem uma dívida de R$ 32 milhões em tarifas de embarque, que deixaram de ser recolhidas entre abril e junho. Por se tratar de um dinheiro pago pelos passageiros à Infraero, o não repasse pelas empresas aéreas é definido como crime de apropriação indébita de dinheiro público. A estatal já notificou o Ministério Público Federal sobre mais esse débito da Varig. Desde a última semana, a VarigLog, ex-subsidiária da companhia aérea, que ofereceu US$ 500 milhões pelos ativos da empresa, já depositou R$ 7 milhões para que a Varig continue a operar. No próximo dia 10 será realizada uma assembléia de credores para avaliar a proposta de compra. Uma vez aceita, o leilão deve ser realizado no dia 12 deste mês.