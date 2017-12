Varig pagará dívida com funcionários em 217 meses A Varig aprovou a renegociação de dívidas de R$ 870,4 milhões com o fundo de pensão Aerus, com pagamento em 217 meses, e a emissão de títulos de R$ 27,9 milhões para abater dívidas com a Infraero. Também hoje os executivos que substituíram o conselho de curadores destituído em maio recorreram à Justiça de Alagoas para cassar a decisão liminar que os afastou dos cargos, pela segunda vez. A decisão da Justiça de Paripuera (AL), numa ação movida por um acionista minoritário, suspendeu os efeitos das assembléias de abril, que aprovou a fusão com a TAM, e de maio, que destituiu os sete curadores.