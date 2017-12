Varig pagou à Infraero R$ 525 mil A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a Varig depositou, nesta sexta-feira, na conta da estatal, a quantia de R$ 525 mil referente às tarifas de embarque dos passageiros que deverão voar pela companhia neste sábado, domingo e segunda-feira. Com isso, a Varig está cumprindo a imposição da estatal que administra os aeroportos brasileiros de recolher antecipadamente as tarifas pagas pelos usuários para poder operar seus vôos. A cobrança antecipada completou hoje uma semana. Desde a última sexta-feira, 30, a Varig recolheu à Infraero um total de R$ 1,75 milhão em tarifas de embarque. Apesar de estar em dia nesta última semana, a companhia deve à Infraero, em tarifas cobradas de passageiros, cerca de R$ 35 milhões que deixaram de ser recolhidas entre abril e o final de junho. Por essa dívida, a empresa aérea foi denunciada ao Ministério Público por apropriação indébita de recursos públicos. Novo depósito Segundo fontes da VarigLog, nesta sexta foi feito um novo depósito no valor de US$ 2 milhões para a Varig. O montante será revertido para pagar o abastecimento de combustível durante o final de semana. Até agora, a ex-subsidiária já desembolsou US$ 11 milhões para custear a operação da Varig. No total, a VarigLog pretende emprestar até US$ 20 milhões até a realização de um novo leilão