Varig pede ao governo novas regras para o setor aéreo O presidente da Varig, Carlos Luiz Martins Pereira e Souza, pediu hoje novas regras para o setor após encontrar-se com o presidente da República em exercício, José Alencar. "Se não houver uma regra definida para o setor, todas as companhias ficarão em situação pior do que já estão", disse. Segundo ele, a Varig "está em dificuldade" por ter ficado "exposta mais tempo do que as outras a um setor, extremamente complicado e que precisa ser regulamentado?. O executivo disse ainda que a guerra tarifária não é boa para as companhias nem para os usuários porque coloca as empresas em dificuldade, apesar de, momentaneamente, beneficiar o passageiro. Após a audiência, José Alencar disse que o governo irá examinar a questão, mas que ainda "não tem nada". Ele disse que o presidente da Varig argumentou que a empresa presta serviço em regiões anti-econômicas, que não podem prescindir de transporte aéreo. ?Vamos continuar recebendo todas as empresas que estão em situação difícil?, disse Alencar.