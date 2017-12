Varig: petróleo poderá provocar aumentos O presidente da Varig, Ozires Silva, avalia que a elevação do preço do petróleo acabará resultando em uma alta das passagens aéreas, principalmente das internacionais. Segundo ele, o mercado brasileiro ainda não reflete o preço do petróleo atual e essa defasagem terá de ser coberta no futuro. Ozires lembrou que o petróleo representa cerca de 18% dos custos de produção da Varig. No ano passado, a alta do petróleo também causou ônus à companhia, que só pôde repassar ao consumidor o aumento de 5%, reflexo do aumento de 34,5% do óleo combustível.