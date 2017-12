Varig pode anunciar investidor nos próximos dias O novo presidente da Varig, Henrique Neves, fez uma rodada de reuniões hoje pela manhã com representantes dos trabalhadores da companhia aérea e teria indicado que a definição de um investidor para a empresa poderia ocorrer dentro de uma semana, conforme relato do vice-presidente da Associação de Pilotos da Varig (Apvar), Marcio Marsilac, que participou do encontro. À tarde, a empresa aérea não confirmou que o novo investidor possa ser definido neste prazo. Marsilac avaliou que, de forma geral, o encontro foi uma "surpresa positiva" e o novo presidente da Varig demonstrou franqueza e disposição em abrir o diálogo. Ele acredita que o objetivo da nova gestão é avançar na atração de uma capitalização para empresa, para ampliar ainda o chamado "choque de credibilidade" e, a partir daí, avançar na negociação com os credores. A Apvar pondera que a empresa já deveria ter um plano de reestruturação, antes de partir para a busca de um investidor. A entidade também argumenta que ainda existe o risco de a Fundação Ruben Berta (FRB) vetar o eventual negócio. "Isso já aconteceu em outros momentos (do passado)", afirmou o vice-presidente da Apvar. A presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), Graziela Baggio, avalia que a única proposta da nova gestão que parece existir é o pleito para que o governo avalize a ampliação de prazos para os pagamentos à Infraero e BR Distribuidora. Na véspera, Neves havia divulgado comunicado interno, no qual informou que o vice-presidente da República, José de Alencar, foi "extremamente receptivo ao que lhe foi apresentado", no encontro desta terça-feira com o novo conselho e presidente-executivo da empresa. Procurou, ainda, tranqüilizar os trabalhadores. "Reafirmo que na audiência com o Sr. Ministro da Defesa não houve qualquer menção ao quadro de pessoal da empresa", registra a nota.