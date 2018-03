Varig promove quatro mudanças na diretoria em três dias Num prazo de três dias, o Grupo Varig definiu quatro mudanças na sua diretoria, que deverão injetar novo ânimo no processo de negociação com a TAM e o governo. A última delas foi sacramentada hoje com a ida do executivo Luiz Fernando Wellisch para a diretoria financeira da empresa. Ele já ocupou uma série de cargos na administração pública, inclusive na diretoria do Banco Central. Desde quarta-feira, o homem-forte do grupo, Yutaka Imagawa, foi afastado da Fundação Ruben Berta, controladora da companhia, o presidente da Varig, Manuel Guedes, assumiu as funções de negociador do processo de fusão e o vice-presidente, Alberto Fajerman, passará a tocar o dia-a-dia do grupo. Hoje, Fajerman foi apresentado por Guedes ao Comandante da Aeronáutica Luiz Carlos Bueno, em audiência no fim da manhã, em Brasília. Guedes ficará, a partir de agora, focado no processo das complexas negociações relativas à fusão das empresa, que além da TAM, também envolvem credores privados, estatais e o próprio governo federal. Uma versão circulada em Brasília dava conta de que Wellisch teria sido indicado pelo governo para o cargo. A empresa não confirma oficialmente a informação. Wellisch tem experiência na administração pública. Ocupou cargos no Banco do Brasil, Banco Central e Secretaria de Receita Federal, dentre outros. Antes, a diretoria financeira era ocupada pelo executivo Dorival Schultz, ex-Banco do Brasil e ex-Embraer. Schultz deixou a companhia junto com o ex-presidente Ozires Silva, sucedido por Arnim Lore, que também saiu da empresa.