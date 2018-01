Varig quer aumentar frota de aviões em três meses O presidente da nova Varig, Guilherme Laager, afirmou nesta quinta-feira que a companhia espera receber nos próximos três meses os primeiros aviões para aumentar sua frota atual, de 15. Após solenidade de recebimento do Certificado de Homologação de Empresas de Transporte Aéreo (Cheta), entregue nesta quinta-feira à Varig, Laager não quis revelar a quantidade e o tipo de aviões nem as empresas de leasing com as quais estão sendo negociadas as aeronaves. "Isso é uma questão estratégica, e o importante é que os usuários sejam atendidos, e com segurança. Hoje há uma demanda forte por aviões. Então, o que vier será bem-vindo", afirmou Laager. Ele disse que o plano de expansão da empresa será anunciado "no devido tempo", mas só agora, com a concessão definitiva e a assinatura do certificado, o plano pode ser confirmado. Ele evitou, também, antecipar quais as rotas - das que estavam "congeladas" pela Justiça estadual do Rio de Janeiro - poderão ser retomadas a partir de agora. "Vamos analisar as mais rentáveis", limitou-se a dizer. A entrega do certificado à Varig e outras quatro empresas regionais (a cargueira Máster Top, NHT Linhas Aéreas (com sede em Porto Alegre), Sete Linhas Aéreas (Goiânia) e Air Minas (sede em São Paulo) foi feita em uma festa na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Compareceram todos os diretores da Anac e os ministros da Defesa, Waldir Pires, do Trabalho, Luiz Marinho, e do Turismo, Walfrido Mares Guia. Também estava presente o executivo chinês Lap Wai Chan, sócio minoritário dos americanos David Matlin e Mark Patterson no fundo de investimentos Matlin Patterson - que comprou a Varig em sociedade com a VarigLog. "Temos agora que começar a fazer a frota de aviões para crescer e retomar as rotas", comentou o empresário, negando-se a dar mais detalhes sobre os planos da nova empresa aérea.