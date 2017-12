Varig realiza todos os vôos prometidos A Agência Nacional de Aviação Civil (anac) informou nesta quarta-feira que a Varig está realizando todos os vôos da nova malha que apresentou na última terça, em conjunto com a agência. Por meio de comunicado, a Anac informou monitorar possíveis problemas em aeroportos onde a companhia não opera. Até às 13h30, a Anac constatou problemas em Paris. Na nota, a agência lembra que a Varig informou que serão pagas hospedagem e alimentação para os passageiros que estão no aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa, e que pretende providenciar o retorno dessas pessoas "o mais breve possível". De manhã, a Varig informou que a nova malha prevê vôos principalmente a partir de São Paulo. Do Rio, apenas a ponte aérea e um vôo entre Galeão e Cumbica. Para esta quarta, foram programados 10 vôos: Rio-São Paulo (Galeão-Guarulhos), São Paulo-Salvador-Recife, São Paulo-Rio (Guarulhos-Galeão), São Paulo-Porto Alegre, São Paulo-Porto-Alegre (a partir de Guarulhos), São Paulo-Manaus, São Paulo-Fortaleza, Rio-Buenos Aires, São Paulo-Nova York e São Paulo-Frankfurt.