Varig recebe certificado de homologação da Anac A Varig informou no início da tarde desta quinta-feira, 14, em nota à imprensa, que recebeu hoje, na sede da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em Brasília, o Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo (Cheta) e demais concessões para funcionamento. A emissão do certificado estava prevista no leilão público de 20 de julho, quando a unidade produtiva da companhia foi adquirida pela VarigLog. Segundo a nota da empresa, "a partir de agora, a Varig poderá dar início a uma nova fase em sua história". O presidente da Varig, Guilherme Laager, afirmou na solenidade em Brasília que "em breve" será anunciado um novo plano de expansão. A Varig informou ainda que no período entre o leilão de 20 de julho e a obtenção do certificado, a companhia retomou gradativamente as suas operações. Cinco meses depois, a Varig conta com 18 aeronaves em sua frota. A companhia vai oferecer vôos diários para mais três destinos domésticos (Belo Horizonte, Porto Seguro e Florianópolis) e expandir as operações no aeroporto do Galeão, com a rota São Paulo/Rio de Janeiro/Recife. No total, a empresa passará a atender 13 cidades no Brasil e quatro no exterior.