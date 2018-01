Varig receberá US$ 48 milhões pela venda da Variglog A Varig deve receber até o final do mês de agosto os US$ 48 milhões referentes a duas operações que fazem parte do plano de reestruturação de suas dívidas. O presidente executivo da Varig, Omar Carneiro da Cunha, explicou que, do total esperado, US$ 38 milhões vêm da venda da Variglog, empresa de logística e transporte de cargas da Varig, para o fundo de investimentos americano Matlin Patterson. A venda da Variglog ainda depende da aprovação da Fundação Rubem Berta, acionista majoritária da Varig. "As conversas que temos tido indicam que tudo será resolvido a contento", afirmou. O valor total da operação de venda da Variglog é de US$ 100 milhões, mas serão descontados contingências e passivos da empresa, o que resulta nos US$ 38 milhões líquidos. Os outros US$ 10 milhões que a Varig deve receber até o final do mês, compondo o total de US$ 48 milhões, serão provenientes do adiantamento de recebíveis do cartão Visa. A operação com o Visa prevê um pagamento total de US$ 50 milhões, sendo esta primeira tranche em agosto e uma segunda, de US$ 40 milhões no final de setembro. O presidente da companhia acredita que este valor possibilitará à Varig "respirar" por pelo menos seis meses, quando coloca em prática seu plano de reestruturação. Corte de gastos pode incluir demissões Cunha afirmou também que o plano de reestruturação da companhia prevê um corte de no mínimo 30% de custos da empresa e uma meta de corte de até 40%. Para isso, serão "otimizadas" operações internas e não estão descartadas demissões. Hoje, a Varig conta com um quadro de 11,5 mil funcionários das suas três companhias aéreas. A Varig informou ainda que os constantes aumentos no preço do Querosene de Aviação (QAV) repassados pela Petrobras estão dificultando as operações da empresa. Segundo o presidente da companhia, os gastos com combustíveis já chegam a 35% do total dos gastos da empresa. Segundo ele, a empresa vem repassando quinzenalmente a alta internacional do petróleo, apesar de não fazer o mesmo com a gasolina e o diesel no mercado internacional. O executivo disse que o plano de reestruturação deve ser apresentado aos credores e à Justiça até o seu prazo limite, que é de 12 de setembro.