Varig: redução no preço das passagens A Varig vai anunciar na próxima semana corte nos preços das passagens da ponte aérea de São Paulo e reduções de 30% e 40% para os demais vôos domésticos na baixa temporada. De acordo com o presidente da empresa, Oziris Silva, a redução nas passagens da ponte aérea faz parte de um conjunto de medidas que têm por objetivo oferecer benefícios aos consumidores, por exemplo, vantagens no programa de milhagem. Silva anunciou também que, na próxima segunda-feira, a Varig, Embratur e a Associação Brasileira de Agentes de Viagem vão firmar um acordo pelo qual os descontos oferecidos nas passagens domésticas na baixa estação serão válidos na rede hoteleira. Segundo ele, o Programa de Milhagens Smiles oferecerá benefícios promocionais, como concessão de milhagens extras para percursos domésticos e uma menor exigência de milhas acumuladas para obtenção dos benefícios. O presidente da Varig disse que a empresa pretende adquirir cerca de 20 novas aeronaves ao longo deste ano, entre elas seis Boing 777. A empresa deve também aumentar o número de vôos para a Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos e Canadá.