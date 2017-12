Varig reduz preço da ponte-aérea Rio-SP A Varig informou ter reduzido em 2,82% o preço da passagem da Ponte-Aérea Rio-São Paulo. A empresa aérea justificou a decisão, explicando que o reajuste reflete a redução de 11,7% no preço da querosene de aviação (QAV), anunciada pela Petrobras no dia 1º de outubro. Segundo a empresa, o preço da passagem durante a semana (de segunda a sexta-feira) passou de R$ 328 para R$ 319. No caso dos finais de semana, o preço do bilhete foi de R$ 218 para R$ 212. A empresa informa que não está analisando, no momento, reduzir preço de passagens de outros vôos.