Varig reduz suas tarifas e acirra guerra Nova onda de promoções nas tarifas das empresas de aviação está em curso neste mês. A Varig, que vinha mantendo resistência em entrar na disputa deflagrada pela Fly e pela Gol, também decidiu oferecer descontos de 30% a 40% nas suas passagens aéreas e ainda parcelar o pagamento em até cinco vezes. A Vasp aumentou de 40% para 50% o desconto para boa parte de seus vôos e o pagamento pode ser feito em três parcelas. A Transbrasil e TAM já vinham operando com promoções para acompanhar as tarifas das novas companhias, que estão popularizando as viagens aéreas. As empresas também estão ampliando roteiros para oferecerem mais opções aos passageiros. Em fevereiro, a demanda por linhas domésticas foi 14,26% maior que no mesmo mês do ano passado. A Gol, que iniciou operações em janeiro, inaugurará nos próximos dias rotas para Recife, em Pernambuco, Curitiba, no Paraná e Campinas, interior de São Paulo. Com seis aeronaves em operação, a empresa receberá mais quatro até outubro, segundo afirmou seu vice-presidente, Tarcísio Gargioni. A empresa ainda não definiu a data de entrada na ponte aérea (Congonhas-Santos Dumont), mas tem tarifas de ida e volta por R$ 158 a R$ 198 de Congonhas ao Galeão, dependendo do horário do vôo. De acordo com a assessoria da TAM, os descontos que a empresa vem praticando não têm como objetivo combater a concorrente Gol, mas manter a ocupação de seus vôo. Já, o representante da Varig admitiu ontem que, diante da guerra das tarifas, a empresa decidiu baixar seus preços a partir do dia 8. Os descontos valem para quem fizer reservas com 11 dias de antecedência. A Fly, que por enquanto atende apenas cinco capitais (São Paulo, Rio, Natal, Fortaleza e Recife), vai entrar em Brasília em duas semanas e, a curto prazo, entrará em Belém, São Luiz e Salvador. A companhia atuava com apenas dois aviões, mas em dezembro do ano passdo adquiriu mais um. Para se conseguir uma passagem de ida e volta ao Rio, por R$ 98, é preciso fazer reservas com pelo menos uma semana de antecedência. Rotas internacionais Roteiros internacionais também estão na mira de algumas companhias. Na quinta-feira, a TAM inaugura uma rota para Buenos Aires, Argentina. Serão quatro vôos diários, dois partindo de São Paulo, um do Rio e outro de Fortaleza, ao preço de US$ 298 na classe econômica. Em junho, a empresa iniciará mais dois roteiros internacionais para Frankfurt, na Alemanha, e Madri, na Espanha, e ampliará de duas para três as saídas diárias para Miami, Estados Unidos, uma delas via Manaus, capital do Amazonas.