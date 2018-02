Varig reduz tarifa da ponte aérea Rio-São Paulo A Varig reduziu de R$ 139,00 para R$ 109,00 a tarifa da ponte aérea Rio-São Paulo em horários determinados. Segundo nota da empresa divulgada nesta sexta-feira, essa tarifa será válida a partir de sábado no horário das 6h às 6h59, das 10h às 16h00 e após as 21h, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, a tarifa será válida em todos os horários. Segundo a nota, com essas tarifas a Varig terá a tarifa mais barata entre as concorrentes da Ponte Rio-São Paulo.