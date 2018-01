Varig reestrutura operações para Ásia A Varig divulgou nota hoje informando que a empresa vai reestruturar as operações para a Ásia. A empresa vai oferecer vôos para a China, através de code-share, ainda este ano. Além disso, a empresa prevê mais opções de vôos para o Japão, via Estados Unidos e Europa, a partir de 14 de janeiro de 2006. Segundo a nota, a Varig será a primeira empresa aérea brasileira a oferecer vôos regulares em code-share (com parcerias) entre Rio/São Paulo/Pequim, com escala na Alemanha. Isso foi possível com a assinatura, em maio do ano passado, do memorando de entendimentos da companhia brasileira com a Air China. De acordo com o vice-presidente comercial da Varig, Marcelo Bottini, a nova ligação irá proporcionar a ampliação das relações comerciais entre os dois países. No ano passado, os governos dos dois países firmaram um convênio que tornou o Brasil um dos destinos recomendado ao cidadão chinês para turismo. O passageiro irá acumular, na conta do Programa Smiles, as milhas de todo o trajeto da viagem até Pequim, além de poder utilizar bilhetes Smiles nos vôos operados em parceria com a Air China. O acordo também propiciará mais facilidade de acesso a demais cidades chinesas. A próxima cidade prevista é Shangai. Para o Japão, Marcelo Bottini informa que a alteração no sistema de vôos faz parte do plano de reestruturação da empresa. Com a redução de passageiros para Tóquio, via Los Angeles, e aumento da demanda via Europa, houve necessidade da companhia rever a operação nessa rota, sem causar prejuízos a seus clientes. A companhia brasileira passará a oferecer para o Japão vôos de conexão com as empresas All Nipon Airways, United Airlines, Singapore Airlines e Lufthansa, com as quais tem parceria na Star Alliance. As opções de embarque serão em Los Angeles, Nova Iorque, Londres, Paris, Frankfurt e Munique, o novo destino da VARIG na Alemanha com três freqüências semanais saindo do Brasil a partir de 15 de janeiro de 2006.