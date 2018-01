Varig restabelecerá ligações com a China no 2º semestre Uma negociação entre a Varig e a Air China está em andamento e prosseguirá na próxima semana em Frankfurt, Alemanha, para o estabelecimento de uma parceria nas operações entre as duas companhias para o restabelecimento das viagens aéreas para a China. Quem confirmou estas negociações foi Cesar Iyu, o representante da Varig na China. Ele tem um escritório montado, à espera de uma aprovação oficial do governo chinês para começar a operar oficialmente. Os vôos atenderiam às migrações e ao turismo. Os comissários de bordo serão brasileiros e chineses.