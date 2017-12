Varig suspende vôos para a capital da Bolívia A Varig decidiu suspender os vôos para a capital da Bolívia, La Paz, por causa da situação política no país. O vôo era diário. A empresa deixou de voar para a capital boliviana nesta terça-feira, mas continua com as ligações para Santa Cruz de La Sierra. A companhia informa que quando a situação se normalizar voltará a fazer o trecho de Santa Cruz de La Sierra para La Paz.