Varig tem dívida de US$ 768 milhões A Varig carrega, atualmente, um endividamento total de US$ 768 milhões, e enfrenta problemas até mesmo para arcar com os custos operacionais. No primeiro semestre, o patrimônio líquido da companhia ficou negativo em mais de R$ 1,5 bilhão, embora as últimas reestruturações tenham permitido acabar com o prejuízo operacional. Ou seja: a empresa pode dar lucro, mas qualquer tentativa de soerguimento será soterrada pelos pesados compromissos financeiros. A situação financeira da empresa, segundo seus controladores, começou a se deteriorar já na segunda metade dos anos 80, quando o governo federal manteve rígido controle sobre os preços das tarifas, obrigando as companhias aéreas a trabalhar no vermelho durante anos seguidos. A década passada foi marcada pela abertura do mercado para as companhias estrangeiras, nas rotas internacionais, e por uma intensa demanda por esses vôos, enquanto o real valia quase o mesmo que o dólar. Mas as sucessivas desvalorizações da moeda nacional foram ruinosas para as companhias que voavam para o exterior, sobretudo a Varig, que manteve a maioria de seus vôos, apesar de deficitários. Nos últimos dois anos, a dívida explodiu. Após inúmeras tentativas de reestruturação, em março deste ano a Fundação Ruben Berta (FRB) iniciou entendimentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e preparou o terreno para aumentar o capital social e permitir a entrada de novos sócios, ainda que isso significasse diluir sua participação na composição acionária da companhia. Por exigência do BNDES, a FRB incluiu no plano de recapitalização as outras empresas do grupo, incluindo as aéreas Rio Sul e Nordeste, que estavam financeiramente mais confortáveis do que a Varig. O passo seguinte e mais importante foi a operação que levou um grupo de credores ao comando de fato da empresa, com a saída de Ozires Silva e de praticamente todos os representantes da fundação dos cargos de comando da empresa. Arnim Lore foi o escolhido para a presidência e levou a cabo a fusão das três companhias aéreas e negociou um acordo que permitiria à companhia deixar de pagar suas dívidas até o mês passado, mais precisamente o último dia 30, quando esperava-se que fosse ser liberado o aporte financeiro solicitado ao BNDES. O plano foi por água abaixo quando os membros da FRB, alegando não estarem sendo informados sobre o andamento das negociações, os planos futuros para a empresa e a garantia de viabilidade futura das operações, decidiram vetar o memorando de entendimentos que selaria o acordo de prorrogação de débitos avaliados em US$ 118 milhões. Hoje, a situação da Varig é de completa indefinição até que possam ser retomadas as negociações com o novo governo. O alto valor das dívidas, a tradição e o porte do grupo fazem com que credores e autoridades tremam ante a perspectiva de falência. A atual administração, liderada pelo presidente interino Manuel Guedes, luta apenas para manter as operações e renegociar débitos mais significativos, diante da ameaças de fornecedores. Resistência O principal motivo da divergência interna que culminou com o afastamento de diretores e conselheiros extraordinários da Varig foi a resistência da Fundação Rubem Berta, que controla a companhia, em referendar qualquer processo de reforma na empresa. "Eles não querem reestruturação, apenas dinheiro. E dinheiro simplesmente ninguém vai dar", diz uma fonte ligada a esses conselheiros, afastados há uma semana do comando. A fonte reforça a tese de que a Varig continuará operando apenas "enquanto os credores quiserem". O presidente afastado da Varig havia assumido o cargo em 20 de agosto e permaneceu no comando executivo da empresa por pouco mais de três meses. Com ele, no Conselho de Administração, atuaram o ex-ministro do Desenvolvimento Clóvis Carvalho, o ex-secretário de Política Econômica José Roberto Mendonça de Barros e o economista Luís Spínola. Todos foram afastados no dia 25 de novembro e atualmente cumprem uma espécie de "pacto de silêncio" em relação à empresa, que acumula dívidas de US$ 118 milhões vencidas ao longo do segundo semestre deste ano e atravessa a pior crise de sua história. Segundo a fonte, uma das principais iniciativas do processo de remodelação da empresa era manter longe do centro de decisão os integrantes da FRB, que, segundo avaliação daquela diretoria, havia perdido credibilidade no mercado. A resistência começou, inicialmente, de forma passiva e, ao longo do tempo, os confrontos foram se tornando mais acirrados, inclusive com dispensas de funcionários ligados a um ou a outro grupo. As negociações com o BNDES para a liberação de um empréstimo para consolidar o processo de reestruturação - cuja cifra não é revelada, mas que o mercado estima em cerca de R$ 400 milhões - estão suspensas. Certamente, o processo só será retomado no próximo governo. No dia 14 de novembro, o ex-presidente do Banco Central Arnin Lore anunciara ter encaminhado ao BNDES o plano de negócios da companhia, elaborado pela consultoria americana Bain&Company. Ele assinou um memorando de entendimentos com os credores da empresa, que cosolidava as dívidas e estabelecia o prazo até dia 30 de novembro deste ano para pagamento. O documento foi vetado pela Fundação Ruben Berta. "Se fosse levado à frente, a partir do dia 30 teríamos uma nova empresa que já começaria endividada. Por que eles não estabeleceram como prazo o dia 30 de novembro de 2003, por exemplo?", diz outra fonte, ligada à FRB. O caso Varig é um dos principais nós empresariais que o novo governo terá de desatar e, segundo visão de alguns analistas, neste caso nem a intervenção é uma opção a ser descartada.