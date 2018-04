Varig tem novo conselho de administração Novos membros assumiram o Conselho de Administração da FRB-Par Investimentos S.A, holding criada em julho de 2000 pela Fundação Rubem Berta para concentrar e gerir os investimentos da entidade e da Varig . O presidente do Conselho de Administração, Yutaka Imagawa, renunciou, mas permanece na presidência do Conselho de Curadores da Fundação. O Conselho de Administração da FRB-Par passa a ser liderado por Arnim Lore, ex-diretor financeiro da Varig que assumiu recentemente a presidência da companhia no lugar de Ozires Silva. O vice-presidente do conselho será o economista especializado em private equity Luiz Spinola. Também chegaram na FRB-Par antigos membros do governo Fernando Henrique Cardoso: o ex-ministro do Desenvolvimento Clóvis Carvalho e o ex-secretário-executivo da Câmara do Comércio Exterior (Camex), José Roberto Mendonça de Barros. Completa o time o ex-diretor financeiro da Varig, Joaquim Fernandes dos Santos. O Conselho de Administração da FRB-Par era constituído, na sua maioria, por conselheiros da própria Fundação que renunciaram coletivamente para se afastar dos processos de gestão das empresas do grupo e facilitar a reestruturação da companhia aérea e as negociações com os credores. A Fundação se comprometeu a não alterar a composição do Conselho sem a concordância do Comitê de Credores e do BNDES, que organizam o programa de reestruturação da empresa. O compromisso vale pelo prazo de um ano, ou até que se realize a efetiva implementação e execução dos processos de reestruturação financeira, societária, operacional e de recapitalização da FRB-Par e de suas empresas.