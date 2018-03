Varig tem novo presidente O executivo Roberto Macedo assume hoje a presidência da Varig. A decisão foi tomada ontem pelo conselho de administração da companhia aérea já foi comunicada internamente no grupo. Macedo tem longa carreira dentro da empresa, de onde saiu em outubro do ano passado, no cargo de diretor comercial e de vendas. Tem mais de 20 anos de serviço na companhia aérea. O cargo de presidente estava vago desde a saída de Manuel Guedes, que deixou a empresa em abril. Guedes ocupava o cargo interinamente desde outubro, quando o ex-presidente Arnim Lore deixou a companhia aérea, em conflito com o conselho de curadores da Fundação Ruben Berta (FRB). Na prática, Macedo é o quarto executivo a ocupar a presidência da companhia desde o início ano passado. Pela ordem, ocuparam o cargo, antes de Macedo, o ex-ministro Ozires Silva, Lore e Guedes (interinamente).