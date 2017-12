Varig tem prejuízo de R$ 508,727 milhões de janeiro a julho A Varig divulgou hoje o seu balanço referente ao período de janeiro a julho de 2005. A companhia informou que, devido ao processo de recuperação judicial, passará a divulgar mensalmente seus resultados, conforme prevê o inciso IV do artigo 52 da Nova Lei de Recuperação de Empresas. A companhia aérea registrou prejuízo líquido de R$ 508,727 milhões em sete meses, o que representa uma redução de 6,16% sobre o prejuízo de R$ 542,116 milhões apurado no mesmo período de 2004. A receita líquida cresceu 4,41% para R$ 4,143 bilhões. O lucro bruto somou R$ 802,673 milhões, o que corresponde a uma queda de 19,53%. O resultado da atividade foi de R$ 45,250 milhões, contra R$ 115,482 milhões no mesmo período do ano passado. O prejuízo operacional ficou em R$ 495,838 milhões, ante prejuízo de R$ 537,430 milhões no ano passado. Os dados são da controladora.