Varig tem vôos cancelados por falta de tripulação em Guarulhos A situação da Varig, que teve mais de 30 vôos cancelados na última sexta-feira nos aeroportos Galeão Antônio Carlos Jobim e Santos Dumont, do Rio de Janeiro, continua indefinida, e cada vez mais vôos vêm sendo cancelados. Os passageiros do vôo da Varig número 2114 com partida prevista para 11h55 deste sábado, do Aeroporto de Guarulhos (SP) para Porto Alegre (RS), embarcaram, mas não voaram. ?Fomos para a sala de embarque e lá informaram que o vôo havia sido cancelado por falta de tripulação?, disse a empresária Clarisse Goldberg, de 44 anos. Segundo ela, a companhia informou que não tinha previsão de embarque e que mais informações seriam dadas às 13 horas. ?O piloto sumiu?, brincou a professora Helaine Abreu Rosa, de 51 anos. Vinda de San Diego, na Califórnia (EUA), onde foi visitar a filha, até às 12 horas deste sábado, a gaúcha fazia 24 horas que estava viajando. ?Sai de San Diego às 10h30 de sexta-feira, fui para Chicago (EUA)e lá peguei um vôo para Guarulhos.? Em menos de 24 horas, Helaine teve duas vezes o vôo para Porto Alegre cancelado. A programação inicial era embarcar no vôo para a capital gaúcha das 14h25 do sábado. Mas quando chegou no Brasil o vôo havia sido cancelado. ?Agora eles vão ter de resolver e embarcar eu e a minha filha em outro vôo?, reclamou. ?Há mais de 100 pessoas reclamando na sala de embarque?, contou a passageira Patrícia Navarro, que ia para Porto Alegre no vôo cancelado. No balcão da Varig, porém, o clima neste sábado pela manhã aparentava normalidade. Funcionários tentavam fazer as filas andarem rapidamente com abertura de novos guichês, postergando o aviso de cancelamento dos vôos para a sala de embarque. Em 7 dias mais de 100 vôos não decolaram. A situação da Varig continua sem uma definição. O juiz da 8.ª Vara Empresarial, Luiz Roberto Ayoub, reuniu-se, na última sexta-feira, na sede do Tribunal de Justiça do Rio, com representantes dos Trabalhadores do Grupo Varig (TGV), com o sócio da consultoria Alvarez & Marsal, Marcelo Gomes, responsável pela reestruturação da Varig, e com Rocha Lima. A qualquer momento será divulgado o desfecho do leilão da companhia aérea.