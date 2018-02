Varig terá que listar demitidos em 10 dias A juíza Maria Thereza da Costa Prata, da 63ª Vara do Trabalho do Rio, determinou nesta terça-feira que a Varig forneça, em 10 dias, a lista de todos os empregados que serão demitidos. O pedido foi motivado por uma ação, ajuizada por sindicatos de trabalhadores da Varig, que pede a liberação do FGTS e do seguro desemprego para os empregados, que estão sem salários há quatro meses. Como a juíza não tinha uma relação dos funcionários representados no recurso, pediu para a empresa, que também deverá se manifestar sobre as antecipações solicitadas pelos sindicatos no mesmo prazo de tempo.