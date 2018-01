Varig traz 2 novos Boeings e estende leasing de mais 15 aviões A Varig anunciou hoje que vai ampliar o número de suas aeronaves, incorporando até abril dois novos Boeings-757 encomendados à empresa de leasing norte-americana Pegasus Aviation. A empresa também assinou hoje com a australiana AWAS-Ansett a extensão dos leasings de nove aeronaves Boeings 737, de um total de 12. Os outros três serão devolvidos à empresa este ano por terem contrato vencido. Mais seis aviões da mesma família - pertencentes à empresa Bavaria da Alemanha - também tiveram seus leasings renovados. No total, foram renovados 15 acordos de leasing. As duas aeronaves B-757 de 170 lugares devem estar integradas à frota já nos primeiros dias do segundo trimestre de 2006, operando nas rotas da Varig na América do Sul.