Varig vai emitir R$ 125 milhões em debêntures A Varig pretende emitir debêntures no valor de R$ 125,5 milhões e decidiu, pela segunda vez este ano, parcelar os salários dos funcionários, em meio ao processo de reestruturação econômica e financeira da empresa. A emissão das debêntures, do tipo não conversíveis, será discutida em assembléia geral extraordinária marcada para o próximo dia 18, informou a assessoria de imprensa. O objetivo da medida é gerar um alívio no fluxo de caixa da empresa, pressionado pela situação financeira e endividamento. A Varig deverá usar os recursos para o pagamento de dívidas com os credores, e os salários referentes a novembro serão parcelados em dezembro. Na prática, no próximo dia 9 serão pagos integralmente os salários com valor líquido até R$ 1,2 mil. Estes salários correspondem a cerca de 70% da folha da empresa. No mesmo dia, os que ganham até R$ 12 mil receberão até 85% do valor; quem recebe de R$ 2 mil até R$ 5 mil receberá 74%; e acima de R$ 5 mil, 68%. A diferença para o total será paga ainda este mês, segundo a companhia, mas a data ainda não foi definida. O endividamento total da Varig é de US$ 764 milhões, em posição relativa ao mês de setembro. A empresa está trabalhando neste momento em um projeto de reestruturação do endividamento total, o que foi uma das condições básicas exigidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para continuar o processo de análise do pedido de recapitalização da companhia aérea. A Varig pretende informou o objetivo de recapitalizar a empresa entre US$ 300 e US$ 400 milhões com recursos que viriam de potenciais investidores, credores e do próprio BNDES.