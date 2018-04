Varig vai entrar na guerra das promoções na Ponte Aérea A Varig vai anunciar na semana que vem uma promoção na Ponte Aérea Rio-São Paulo (Congonhas-Santos Dumont) para entrar na guerra tarifária iniciada pelas concorrentes Gol, Vasp e TAM. O gerente-geral de vendas de São Paulo da empresa, Gervasio Tanabe, não quis antecipar se haverá queda de preços. Disse apenas que a companhia estuda incrementar os serviços. "A Varig não quer participar da guerra tarifária, pois acredita que ela é muito prejudicial para todas as empresas", declarou. Segundo o executivo, todas as companhias estão tendo resultados difíceis na Ponte Aérea e não há margem para baixar demais as tarifas. De acordo com Tanabe, a Varig não sentiu uma migração expressiva de passageiros para outras companhias que estão fazendo promoções. Ontem, a Gol anunciou queda nas tarifas para quem comprar os bilhetes pela Internet. A TAM e a Vasp mantêm promoções para os horários de menor procura. Rota Brasil-EUA Tanabe declarou que a Varig começou a recuperar em março o mercado na rota entre Brasil e Estados Unidos, fortemente atingido pelos atentados terroristas de 11 de setembro. A companhia voltou a operar no mês passado entre São Paulo e Nova York com a aeronave MD-11 para 279 passageiros. Logo depois de setembro, com a queda na demanda, a Varig passou a voar para Nova York com um Boeing 767-300 para 190 passageiros. "Toda a malha teve que ser reestruturada; mas em março, já conseguimos uma demanda 11% superior à março de 2001 na rota de Nova York", disse. O executivo declarou que a companhia continua a negociar mudanças no quadro de funcionários com os pilotos e comissários. A Associação de Pilotos da Varig tem realizado protestos contra alterações no esquema de trabalho e contra possíveis demissões. A companhia aérea tem uma dívida de US$ 900 milhões e está em processo de reestruturação. "Nosso foco tem de ser a recuperação financeira da Varig, mas as negociações com os pilotos continuam em andamento", avaliou.