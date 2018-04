Varig vai recorrer contra reintegração de pilotos A Varig vai recorrer da decisão da Justiça do Trabalho do Rio, que determinou a reintegração à companhia aérea dos cinco pilotos demitidos que faziam parte da direção da Associação de Pilotos da Varig (Apvar). Segundo sua assessoria, a empresa vai entrar com mandado de segurança para impedir o retorno dos ex-empregados. Segundo a Apvar, os funcionários foram demitidos como punição por "questões políticas". Entre eles está o presidente da associação, Flávio de Souza. Na semana passada, a entidade moveu ações judiciais para tentar a reintegração de 12 dos 32 pilotos (15 d a diretoria da Apvar) demitidos pela Varig em fevereiro. A Apvar está em choque com a diretoria da Varig há alguns meses. A associação protesta contra o que considera o "desmonte" da companhia aérea. Os pilotos reclamam que a companhia está sendo dividida em pedaços, com prejuízo para os trabalhadores. Segundo comunicado da Apvar, os profissionais estão sendo transferidos para a Nordeste e Rio Sul (subsidiárias do grupo Varig) com salários menores e acúmulo de funções. Além disso, a Apvar quer participar do processo de capitalização da companhia aérea, que negocia um acordo com o BNDES.