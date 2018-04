Varig volta a discutir projeto de recapitalização com BNDES A Varig e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fizeram nesta sexta-feira mais uma rodada de discussões sobre o projeto de recapitalização da companhia aérea. Este foi o segundo encontro entre as duas partes. A companhia quer emitir novas ações e, com isso, injetar US$ 400 milhões (R$ 930 milhões ao câmbio atual) , num processo que deverá levar até seis meses. Segundo o presidente da empresa Ozires Silva, alguns interessados para os quais o plano foi apresentado "já deram ok" ao projeto. A reunião nesta sexta-feira, entre os bancos que assessoram a empresa aérea, o Fator e o Crédit Lyonnais, e o BNDES, foi convocada para apresentação de mais esclarecimentos. Ou seja, teria caráter apenas informativo, disse Ozires. Na prática, a Varig já entregou ao banco estatal o projeto de recapitalização acompanhado de um "business plan", que é o planejamento estratégico da empresa para os próximos anos, com base em projeções macroeconômicas e sobre a própria atividade para os próximos anos. O presidente da Varig contou que o BNDES ainda não se pronunciou sobre o projeto, mas reiterou a importância da participação do banco, tanto na avaliação técnica do planejamento estratégico quanto na eventual participação na recapitalização, com injeção de recursos. Na véspera, o presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, havia informado que o assunto não estava em análise na diretoria. Ele preferiu, no entanto, não confirmar se o plano havia sido apresentado e que cabia à Varig se pronunciar sobre o assunto. A estratégia de recapitalização consiste na emissão de novas ações com o compromisso de a Fundação Ruben Berta (FRB), controladora da Varig, não participar da operação. Assim, sua fatia acionária será diluída com a entrada de novos investidores conforme o planejado. "Está tudo caminhando dentro do cronograma programado" disse Ozires. O projeto de recapitalização está sendo apresentado a instituições financeiras, credores e investidores institucionais, dentre outros interessados potenciais. Diligências A avaliação, explicou o presidente da Varig, é de que o processo poderá levar seis meses para chegar ao final. Um executivo que acompanha a operação explicou que, habitualmente, os primeiros 90 dias se destinam ao contato com os investidores e ao recebimento do sinal verde dos interessados. Nos três meses seguintes, ocorrem procedimentos como a "due dillingence" (análise dos números da empresa-alvo da aquisição) e burocráticos, como assembléias e trâmites junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).