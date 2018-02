Varig volta a operar vôos para Caracas A Varig informou nesta sexta-feira que voltou a operar os vôos para Caracas, na Venezuela. Esse é o terceiro destino no exterior que a companhia aérea está servindo, além de Buenos Aires e Frankfurt. Segundo a empresa, a previsão é de que outros vôos, inclusive domésticos, serão retomados a partir da semana que vem. Hoje, a Nova Varig opera nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador e Recife. Curitiba Pouco mais de um mês após ter interrompido os vôos saindo do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Varig retomou nesta sexta-feira a linha para São Paulo. O vôo 2705, com 41 passageiros, saiu às 14h25 e chegou a Congonhas às 15h11. Satisfeita, a gerente de aeroporto da empresa, Tânia Pereira Vargas, disse que a maior expectativa é dos funcionários que saíram e aguardam que as atividades cresçam para ter nova oportunidade de trabalho. A partir de segunda-feira, a empresa terá cinco horários saindo de Curitiba (8h10, 11h20, 14h26, 17h34 e 21 horas). O avião que decolou nesta sexta de Curitiba chegou ao aeroporto às 12h50, trazendo 40 passageiros de São Paulo. Neste sábado e domingo, o vôo continua sendo único. Antes da crise pela qual a Varig passou, havia 14 vôos diários saindo do aeroporto paranaense. Os vôos para Foz do Iguaçu devem ser retomados em uma segunda etapa. Matéria alterada às 17h14 para acréscimo de informações