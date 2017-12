Varig volta a voar para Córdoba, Argentina A província argentina de Córdoba terá vôos diretos para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro a partir da próxima segunda-feira, pela companhia aérea Varig. Segundo informou a representação do consulado brasileira na capital cordobesa, a retomada dos vôos diretos a estas cidades de deve à reativação do intercâmbio comercial com as mesmas. O vôo inaugural (RG 9802) que sairá de Córdoba, às 15h00 (horário de Brasília), já tem lista de espera, depois de oito meses de interrupção deste serviço.