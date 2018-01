VarigLog apresentou detalhamento convincente, diz Justiça A Justiça do Rio de Janeiro divulgou nota no final da tarde desta sexta-feira informando que a VarigLog apresentou detalhes "convincentes" de sua proposta de US$ 500 milhões pelos ativos operacionais da Varig. Apesar da entrega dos documentos, o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Estado, só dará seu parecer sobre a viabilidade ou não da oferta na próxima semana. Na nota, o juiz informa que esteve reunido com o empresário chinês Lap Chan, o principal executivo do fundo americano Matlin Paterson, que responde pela VarigLog. No encontro, os interessados garantiram à Justiça que haverá um aporte de recursos de Aerus, fundo de pensão da Varig, e que os prêmios do programa de milhagem Smiles serão honrados. "Eles também se comprometeram a assumir os bilhetes aéreos já adquiridos", afirmou Ayoub, por meio da nota. O próximo passo será a realização de uma nova assembléia de credores, em data ainda a ser definida - mas a intenção é que o encontro ocorra já na próxima semana. O comunicado informa também que o Ministério Público já deu parecer favorável à realização de um novo leilão e falta agora apenas a avaliação da Deloitte, administradora judicial da Varig. A assessoria de imprensa do tribunal informou ainda que a VarigLog fez um depósito hoje de US$ 1,5 milhão para garantir as operações da Varig até aproxima segunda-feira. Este é o quinto aporte de recursos da empresa.