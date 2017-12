VarigLog é melhor do que a falência da empresa, avaliam sindicatos Os sindicatos nacionais de aeroviários e aeronautas da Varig decidiram neste domingo à noite que votarão nesta segunda-feira a favor do novo modelo de venda da companhia aérea e avaliaram que a proposta de compra da VarigLog é melhor do que a falência da empresa. O novo modelo e ajustes no plano de recuperação serão votados em assembléia, a partir das 9 horas. Já às 7 horas, os principais credores participarão de reunião prévia para discutir os ajustes ao plano. Segundo a presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Selma Balbino, apesar de ser "ínfima" a quantidade de trabalhadores que continuariam na nova Varig, caso a VarigLog saia vencedora do leilão previsto para quarta-feira, "o crescimento no curto e médio prazos vai gerar mais empregos". "A falência é que é o caos", disse ela. As informações são de que a nova Varig começaria com 15 jatos e entre 1,5 mil e 2 mil empregados - a Varig hoje tem 10 mil funcionários. Existe a perspectiva de a nova empresa chegar ao fim de 2007 com 70 jatos. Os sindicatos pleiteiam que as demais empresas aéreas dêem prioridade na contratação de ex-funcionários da Varig. GESTÃO Segundo dois grandes credores privados, ficou definido nos últimos dias que os próprios credores da companhia aérea deverão eleger, numa futura assembléia, o gestor judicial que comandará a Varig antiga, empresa que continuará existindo e permanecerá em recuperação judicial quando a nova Varig for vendida. O afastamento da Fundação Ruben Berta (FRB) do comando da antiga Varig era uma das maiores preocupações dos credores nos últimos dias. A fundação detém 87% das ações da Varig e teve os poderes políticos e administrativos sobre a empresa suspensos pela Justiça. Enquanto a Varig velha herdará o endividamento, a nova Varig está prevista para ir a leilão quarta-feira sem dívida e com a maior parte da operação. Outro assunto discutido nos últimos dias foi a forma como será feita a partilha dos recursos que entrarão na empresa com a venda. A proposta da VarigLog prevê, além de duas emissões de debêntures, que a velha Varig receberá pelo aluguel de dois jatos, centro de treinamento, alguns imóveis, recursos potenciais de ações judiciais contra a União e relativo ao ICMS, e terá a concessão do vôo São Paulo/Porto Seguro. Hoje, serão votadas a nova modelagem de venda e as mudanças no plano de recuperação exigidas pelo novo formato de leilão. A assembléia será no hangar da Varig. Antes disso, os credores se reunirão para checar o detalhamento das mudanças, que serão votadas, contudo, apenas durante a assembléia. Hoje (16), a Varig ficou de enviar um documento final com os ajustes feitos no plano, mas até o fechamento desta edição o material não havia sido enviado. Até o momento, existe apenas a proposta concreta da VarigLog, que será votada nesta quarta-feira. Para que outros interessados participem do leilão, precisarão se qualificar na terça-feira, mediante depósito judicial, no mesmo dia, de US$ 24 milhões. CÁLCULO Não é possível antecipar qual será a votação dos credores. Na prática, a conta que os credores farão é se receberão mais - ou perderão menos - aceitando a proposta da VarigLog ou deixando a empresa falir, salvo o aparecimento de nova proposta. "Recuperar (os créditos integralmente) a essa altura não é mais possível", diz um grande credor. Especula-se que credores estatais e o Aerus poderiam votar a favor da proposta, enquanto empresas de aluguel de jatos tenderiam a se abster.