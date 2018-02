VarigLog entra na Justiça para desbloquear depósito A VarigLog entrou com uma petição no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para questionar a competência da Justiça do Trabalho do Rio, que determinou bloqueio de um depósito de US$ 75 milhões feito pela ex-subsidiária na Varig. Segundo informação dada nesta quarta-feira por uma fonte que acompanha a reestruturação da companhia, essa petição lembra que em abril a Justiça trabalhista do Rio já havia determinado a penhora dos bens da Varig, mas o caso foi encaminhado ao STJ, que reconheceu naquela ocasião que a competência desse assunto cabia à 8ª Vara Empresarial do Rio, onde corre a recuperação judicial da Varig. A decisão sobre o arresto do dinheiro foi tomada na segunda-feira. O objetivo é utilizar o dinheiro para pagar salários atrasados de funcionários, bem como as rescisões contratuais.