VarigLog faz depósito de US$ 75 milhões para compra da Varig A VarigLog depositou nesta segunda-feira, conforme determinado no edital de venda da companhia aérea, os US$ 75 milhões na conta da Varig. Um novo depósito no mesmo valor deverá ser feito em 30 dias. Nessa semana, ainda é esperada a lista de funcionários que serão demitidos na reestruturação da companhia aérea. A VarigLog arrematou a Varig na semana passada por um lance de US$ 24 milhões e um plano de desembolso total de US$ 505 milhões, entre dívidas e investimentos. Oito horas após o leilão, a companhia anunciou a suspensão, por uma semana, de todos os vôos internacionais e domésticos. Contudo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a retomada dos vôos. Contrariando a determinação da Anac, a Varig retomou apenas alguns vôos - Rio de Janeiro-Recife-Fernando de Noronha; São Paulo-Fortaleza e São Paulo-Manaus (os vôos de Manaus e Fortaleza serão feitos em dias intercalados); Frankfurt; Londres; Miami e Nova York (também sendo feitos em dias intercalados); Caracas e Buenos Aires. Contudo, além desses vôos, a Anac determinou que a Varig voltasse a oferecer outras rotas, que faziam parte do plano emergencial da empresa. A Anac quer que a Varig volte a oferecer vôos para os seguintes destinos: Belém, Natal, Salvador, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Santiago, Santa Cruz de La Sierra e Lima. A empresa, porém, diz não ter prazo definido para voltar a operar esses vôos. Os diretores da Anac reúnem-se na tarde desta segunda-feira para analisar a situação da Varig e uma possível punição para a empresa.