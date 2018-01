VarigLog faz novo depósito à Varig, mas não diz valor A Variglog fez mais um depósito para a Varig nesta sexta-feira, para que a companhia tenha recursos básicos para manter suas operações até a próxima segunda-feira. Com este, já são cinco os empréstimos feitos pela ex-subsidiária da companhia aérea como forma de ajuda emergencial. Até a última quinta, os recursos estavam em US$ 5,5 milhões. O valor total não foi divulgado. A ajuda foi iniciada no começo da semana. Na segunda-feira, foram US$ 3,5 milhões. No dia seguinte, mais US$ 1,5 milhão. Quarta-feira foram outros US$ 300 mil, e, na quinta-feira, US$ 200 mil. Ao todo, a VarigLog abriu a possibilidade de emprestar até US$ 20 milhões para as despesas cotidianas da companhia aérea. O dinheiro é direcionado às despesas básicas da companhia, para que ela não precise interromper suas atividades.