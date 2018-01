VarigLog faz novo depósito para a Varig Pelo terceiro dia consecutivo a VarigLog depositou recursos para garantir as operações da Varig. A empresa não informou o valor e se limitou a informar que a quantia garante mais 24 horas de funcionamento da companhia aérea. A expectativa é de que o montante tenha sido semelhante aos cerca de US$ 3 milhões depositados na segunda-feira. Na semana passada, a VarigLog fez uma proposta de US$ 500 milhões pela Varig. A oferta ainda depende do aval da Justiça, que aguarda o parecer da administradora judicial Deloitte sobre o detalhamento da proposta.