VarigLog já entregou nova malha de vôos à Anac A VarigLog entregou na última quarta-feira à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a malha de vôos da nova Varig. A informação foi dada nesta quinta-feira o advogado da ex-subsidiária João Afonso de Assis. A Anac ainda não confirmou a entrega do planejamento. A agência havia comunicado na quarta que esperava a nova malha para poder agilizar a certificação da nova Varig como concessionária de transporte aéreo. O vencimento do prazo era nesta mesma quinta. Também na última quarta, a Anac prorrogou para o dia 24 o vencimento do plano de emergência da Varig, que valia até o último dia 31. O plano de contingência foi estabelecido a partir do dia 21 de junho, quando a Varig comunicou à Anac que só faria 14 vôos domésticos e 11 internacionais. No entanto, desde o dia 26 de julho, a Varig só está operando 11 rotas, incluindo a ponte aérea Rio-São Paulo. Deste total, oito são no mercado interno e três no internacional. A nova malha da companhia foi estabelecida em conjunto com a Anac devido à situação da empresa, que não tem aviões suficientes para poder operar todas as rotas que têm concessão.