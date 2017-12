VarigLog não pretende modificar oferta A VarigLog não pretende alterar sua proposta de compra da Varig, de US$ 500 milhões, afirmou a empresa nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, às 13 horas, a proponente tem uma audiência com a Justiça do Rio de Janeiro para discutir o preço mínimo que será pago pela antiga Varig, companhia que herdará as dívidas após o leilão dos principais ativos. Apesar de manter a oferta, a estratégia da compra ainda não está totalmente definida. Na última sexta-feira, a Deloitte - administradora judicial da Varig - fez um parecer com críticas pesadas à proposta da VarigLog. No documento, indicava que a falência seria uma opção melhor para os credores.