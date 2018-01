VarigLog pode depositar US$ 20 mi hoje se proposta for aceita A VarigLog informou que representantes da empresa estavam reunidos, por volta de meio dia desta segunda-feira, com o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio, para discutir a proposta de US$ 500 milhões pela Varig. Segundo a VarigLog, caso a proposta seja aceita, poderia haver ainda hoje um depósito de US$ 20 milhões para a Varig arcar com gastos emergenciais. A juíza Márcia Cunha, que integra a comissão de juízes responsável pela recuperação da Varig, negou, no entanto, que esta reunião estaria acontecendo. Até o final do dia, o juiz Ayoub deverá tomar alguma decisão sobre o futuro da Varig. Ayoub aguarda relatórios sobre a proposta da VarigLog, que foi analisada no final de semana pelo administrador judicial da Varig, a consultoria Deloitte, e o Ministério Público do Estado do Rio. A Justiça do Rio trabalha com três hipóteses para a Varig: a falência definitiva, a realização de um novo leilão para a companhia ou a convocação de uma assembléia de credores da Varig para trabalhar a proposta da VarigLog.