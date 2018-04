Variglog prevê investir US$ 173 mi na ampliação da frota A Variglog planeja investir US$ 173 milhões para ampliar a sua frota de aeronaves. A informação foi dada nesta terça-feira pelo presidente da companhia, nova controladora da Varig, João Luiz Bernes de Souza. Deste total, US$ 140 milhões serão desembolsados para o arrendamento de sete aviões Boeing 757-200, que chegarão a partir de janeiro do ano que vem. Os US$ 33 milhões restantes serão investidos na compra de 22 aviões de médio porte fabricados pela Cessan. Segundo o executivo, a frota atual da VarigLog é composta por 17 aeronaves. O objetivo da ampliação do número de aviões é diminuir a utilização dos porões da antiga Varig, garantindo a independência da operação da nova empresa. No passado, a Varig chegou a representar mais da metade da receita da VarigLog. Com as novas aeronaves, Souza acredita que será possível gerar 800 empregos. O presidente da VarigLog prestou nesta terça depoimento à CPI que investiga o caso Varig na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. Na próxima semana, a comissão pretende ouvir o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi.