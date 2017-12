VarigLog retira proposta de compra da Varig A VarigLog informou nesta sexta-feira que decidiu retirar a proposta de compra da Varig no valor de US$ 400 milhões. A empresa explicou que o processo está transcorrendo com morosidade e, dessa forma, a empresa se concentrará no seu negócio estratégico, que é a logística de cargas. A decisão será encaminhada na tarde desta sexta para a Varig e para a 8ª Vara Empresarial. A retirada da proposta já era esperada por parte dos credores, por conta do fortalecimento da proposta da divisão da Varig em doméstica e internacional. Com a cisão, a empresa nacional, saneada das dívidas, seria leiloada a investidores privados, sob financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES). Já a outra, além das rotas internacionais, arcaria com as dívidas, mas também ficaria com os créditos de cerca de R$ 4,5 bilhões que a Varig cobra na justiça da União por causa de prejuízos sofridos com planos econômicos do passado, além de créditos de ICMS, estimados em R$ 1,2 bilhão, de 15 Estados - créditos que também são frutos de ações judiciais. Este texto foi atualizado às 16h13.