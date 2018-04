VarigLog volta a criticar Anac pela demora no processo da nova Varig O presidente do Conselho de Administração da VarigLog, Marco Antonio Audi, criticou nesta terça-feira a demora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em homologar a criação da nova Varig. A VarigLog é a empresa que arrematou a Varig em leilão judicial este ano. Segundo Audi, essa demora está prejudicando o crescimento da nova companhia aérea, que hoje já ocupa a segunda colocação em número de passageiros na ponte aérea Rio-São Paulo, segundo ele. "Estamos bem dispostos a recuperar a Varig. Mas tudo tem limites. Não sei dizer qual será o nosso limite", reclamou Audi que participou de uma reunião para aprovar o texto de um novo acordo com o governo do Rio de Janeiro. Audi evitou acusar diretamente a Anac, mas insinuou que as principais beneficiadas pela demora na homologação do certificado de empresa aérea para a nova Varig são as concorrentes. Ele deu como exemplo, o fato de a Anac ter suspendido os vôos da Varig para Fernando de Noronha, por alegar falta de segurança no aeroporto local. Entretanto, no último dia 7, a agência reguladora autorizou a BRA a voar para esse destino, utilizando o mesmo tipo de aeronave (Boeing 737) que era usado pela Varig. O executivo lembrou que desde que a empresa foi comprada, os novos controladores já desembolsaram cerca de US$ 100 milhões para manter a companhia aérea voando. Segundo ele, todos os documentos exigidos pela Anac já foram entregues, mas a agência reguladora sempre faz novas exigências. A demora na homologação do certificado já dura 90 dias, reclamou. O acordo que será firmado com o governo do Rio também depende dessa certificação da Anac, segundo ele. Pelo acordo, os novos controladores se comprometem a manter a sede da Varig no Rio de Janeiro, aumentar a freqüência de vôos nos aeroportos do estado e a contratação de 4 mil novos funcionários. Em contrapartida, o governo fluminense extingue ações judiciais referentes ao pagamento de ICMS e trabalha no fomento do turismo na região. O secretário de governo do Rio, Fernando Pelegrino, informou que a governadora Rosinha Garotinho, irá mandar um ofício ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cobrando agilidade da Anac no processo de legalização da Varig. Air Canada Audi explicou que a comapnhia aérea Air Canada foi contratada pelos novos controladores da Varig para trabalhar na operação de compra da empresa. Segundo ele, a Air Canada já demonstrou interesse em adquirir uma fatia no controle da nova Varig. Entretanto, a demora da Anac em homologar a criação da nova Varig vem atrapalhando as negociações. "Entre nós, quem você acha que vai querer participar em uma situação dessas?", perguntou. "Ninguém. Fica tudo meio em suspense", complementou. O executivo admitiu que demora da Anac pode prejudicar a entrada de novos parceiros no negócio.