Vasopril tem selo de qualidade As embalagens do anti-hipertensivo Vasopril vendidas nas farmácias têm, desde anteontem, o selo de aprovação, o primeiro concedido pelo Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa em Cardiologia, divisão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os medicamentos aprovados têm selo com a sigla SBC/Funcor ao lado de um coração estilizado e com a especificação Medicamento de Uso Cardiovascular. Para obter o selo, solicitado por 20 produtos, o Vasopril teve a documentação e o princípio ativo analisados.