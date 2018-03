Vasp admite atraso no pagamento dos salários Em nota à imprensa divulgada há pouco, a Vasp negou que tenha interrompido suas operações em território nacional. A companhia informou que continua operando normalmente, determinando ocasionalmente o cancelamento de vôos com menos de 50% de ocupação. A companhia confirmou, por meio de nota, que ainda não pagou os salários de seus funcionários em dezembro. Contudo, reiterou que espera saldar esses compromissos o mais breve possível. Confira a seguir a íntegra da nota: "A Vasp - Viação Aérea São Paulo S A - informa que não procedem as afirmativas constantes nas matérias publicadas nas edições de hoje em alguns órgãos da grande imprensa, noticiando que a empresa teria suspendido suas operações em todo o território nacional. A Vasp informa que continua sua operação com normalidade, determinando eventualmente apenas o cancelamento daqueles vôos com menos de 50% de ocupação. A companhia manterá suas operações dentro do quadro acima descrito e prosseguirá suas atividades em caráter normalíssimo. Quanto à denúncias a respeito de débitos da empresa para com seus funcionários, a Vasp confirma atraso no pagamento dos salários de dezembro, mas reitera que estes serão pagos o mais breve possível, informação esta que já foi transmitida a todos os seus funcionários, que continuam trabalhando normalmente em seus postos. A Vasp lamenta algum transtorno que as medidas atualmente exigidas pela reestruturação que está implementando tenha causado a seus passageiros e usuários, esperando de todos compreensão na certeza de que esses problemas serão rapidamente superados. Para isso a direção e os funcionários da companhia continuam trabalhando com persistência, sem interrupção."