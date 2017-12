Vasp cancela vôos em SP e BH A empresa aérea Vasp cancelou nesta segunda-feira nove vôos no Aeroporto de Congonhas. Segundo a Globo News, funcionários da Vasp alegaram que o motivo do cancelamento seria a falta de manutenção e de combustível nos aviões. Vôos para os aeroportos da Pampulha e de Confins, em Minas Gerais, também foram cancelados. Um avião que chegaria de São Paulo às 7h15 e que decolaria às 7h50 foi cancelado. Em Confins, duas operações de pouso e decolagem também foram suspensas nesta manhã. A Vasp cancelou um vôo que partiria de São Paulo com escala na capital mineira às 6h45. O mesmo avião seguiria para Natal às 7h30. O próximo que viria de Brasília e depois partiria para São Paulo às 9h50 também foi suspenso.