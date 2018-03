Vasp confirma que continuará cancelando vôos A Vasp confirmou que vai continuar cancelando os vôos que tiverem abaixo de 50% de sua capacidade ocupada nos próximos dias. Para esta segunda, o escritório operacional da empresa no Aeroporto do Galeão confirmou que o vôo de número 190, com destino a Salvador, saiu normalmente, com cerca de 60 passageiros, da capacidade total de 107 pessoas. Já o vôo com destino a São Luís, que partiria à noite, foi cancelado. No domingo, quatro vôos (dois para Salvador, um para Guarulhos e outro para Brasília) também já haviam sido cancelados, bem como todos os vôos partindo de outros aeroportos. O DAC afirmou que os passageiros prejudicados com a decisão da Vasp podem recorrer junto ao órgão e também apelar para Justiça comum. Segundo o DAC, as demais empresas aéreas não são obrigadas a transportar os passageiros da Vasp. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, existem em média sete vôos da Vasp por dia e pelo menos quatro têm sido cancelado por falta de ocupação.