Vasp diz que pagará hoje saldo de salários atrasados A Vasp informou em nota que pagará hoje os saldos de salários referentes a agosto passado, que correspondem à remuneração dos funcionários que ganham acima de R$ 1.500,00 por mês. Segundo a empresa, a fatia representa 17% dos 5.154 empregados. "A Vasp espera que, com esse pagamento, cesse imediatamente a paralisação que foi decretada a partir da zero hora de hoje pelos tripulantes de suas aeronaves." De acordo com a companhia, o trabalho em todas as suas dependências em terra, em todo o Brasil, continua normal. A Vasp disse que irá cumprir todos os compromissos assumidos e "espera que o Sindicato Nacional dos Aeronautas faça o mesmo". A empresa assegura que todos os seus passageiros estão tendo os bilhetes endossados e que poderão efetuar seus vôos normalmente, a bordo de empresas congêneres.