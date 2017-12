Vasp faz novo acordo com Infraero e protela parte da dívida A Vasp fez um novo acordo com a Infraero pelo qual pagou, nesta quarta-feira, R$ 154 mil da primeira parcela de R$ 1,154 milhão de sua dívida, devendo desembolsar o restante R$ 1 milhão no dia 22 de novembro. Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, estão mantidos o compromisso do pagamento das outras duas parcelas - R$ 3 milhões em 30 de novembro e R$ 7,5 milhões em 22 de dezembro. No total, a Vasp deve à Infraero R$ 11,6 milhões referente a taxas de embarque cobradas dos passageiros e não repassadas ao órgão. Acordo O acordo para o financiamento da dívida da Vasp com a Infraero foi fechado em 20 de outubro. Desde aquela data, a Vasp passou a pagar diariamente a Infraero R$ 63 mil referente a taxa de embarque para poder regularizar seus vôos, o que já totaliza, conforme a Infraero, R$ 1,364 mil. O valor foi revisto a semana passada para R$ 86 mil para incluir as despesas de sábado e Domingo. A assessoria de imprensa da Infraero informou ainda que a representantes da Varig se comprometeram a apresentar amanhã um plano de pagamento de uma dívida de R$ 130 milhões acumulada neste ano também referente a taxas aeroportuárias. A Varig vem pagando a vista as taxas aeroportuárias, desembolsando diariamente para a Infraero R$ 1,1 milhão.